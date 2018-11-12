العراق يعلن عن مكافآة لكل من يبلغ عن رفات المفقودين الكويتيين

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تخصيص مكافآت مالية مجزية لمن يدلي بأي معلومات عن رفات الكویتیین المفقودین في العراق، أو عن الممتلكات المنھوبة إبان الغزو العراقي للكويت عام 1991.

وقال بيان صدر عن الوزارة أمس الأحد وتابعته RT: "نهيب بالمواطنین الذین یمتلكون أي معلومات عن رفات العراقیين أو الكویتیين ممن فقدوا في حرب الخليج أو ما یتعلق بمفقودات الأرشیف الأمیري والممتلكات الكویتیة الإدلاء بھا".

وحدد البیان رقم ھاتف تابع لمدیریة حقوق الإنسان في الوزارة لتقدیم المعلومات، أو عن طریق نظام حكومة المواطن الإلكترونیة".

ووعدت الوزارة بتقدیم مكافأة مجزیة لمن یدلي بھذه المعلومات بعد التثبت منھا، دون أن تكشف عن قيمة المكافأة.