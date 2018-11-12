السلطات السعودية تتخذ هذه الإجراءات بحق الشيخ العريفي

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كشف حساب "معتقلي الرأي"، عن اتخاذ السلطات السعودية إجراءات جديدة ضد الداعية الشيخ محمد العريفي.

وقال الحساب في تغريدة عبر "تويتر"، إن "السلطات فرضت منعا للتنقل على العريفي، أي أنه لا يستطيع مغادرة العاصمة الرياض".

وكشف الحساب أن غياب العريفي عن تأدية مناسك الحج، جاءت بسبب منعه من قبل السلطات.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قال "معتقي الرأي"، إن السلطات السعودية منعت الشيخ العريفي من الخطابة، وجميع المناشط الدعوية.

يذكر أن جميع هذه الإجراءات ضد العريفي تأتي برغم التزامه الصمت في كافة القضايا الحساسة، وتأييده العلني للسلطات في قضايا أخرى مثل قطع العلاقات مع قطر.