لهذا غاب ابن سلمان عن استقبال ابن زايد وقابله خلف الكواليس

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عربي21- أثار غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان للرياض أمس تساؤلات بعد أن كان ابن سلمان من أول المستقبلين له في المطار في عدة زيارات سابقة للمملكة.

وزار ابن زايد برفقة وفد رفيع يضم شخصيات أمنية وسياسية الرياض أمس وكان في استقباله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في قصر الدرعية.

وكان لافتا غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمراء كبار من آل سعود عن الزيارة وشملت قائمة المستقبلين من الجانب السعودي بحسب وكالة الأنباء الرسمية أسماء أمراء غير مؤثرين وعددا من أحفاد الملك سلمان الصغار في السن.

وغاب عن الاستقبال أمراء كبار مثل مقرن والأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير خالد الفيصل وكان أبرز الحاضرين فقط أمير الرياض بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وحضر من الجانب الإماراتي شخصيات كبيرة مثل طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني وزايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وشخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الامارات لدى المملكة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشماسي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم الزعابي ومسؤولون آخرون.

وكان اللقاء الأخير بين ابن سلمان وابن زايد في شهر أيلول/سبتمبر خلال مشاركة الأخير في فعاليات مهرجان محمد بن سلمان لسباق الهجن وتقديمه هدايا ذهبية للفائزين.

وسبق ذلك استقبال ابن سلمان لولي عهد أبو ظبي في المطار في حزيران/يونيو الماضي ولم تشهد تلك الزيارة لقاء بين ابن زايد والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية الأماراتية أنور قرقاش كشف أن ابن زايد التقى ابن سلمان لكن تلك الزيارة لم تحظ بتغطية إعلامية ولم تخرج عنها أي صور.

تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في زيارته للسعودية الشقيقة و لقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التي تجمعنا بالمملكة تتعزز كل يوم وفي كل مجال وعنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك.

ولم تتطرق وكالتا الأنباء الرسميتان للسعودية والإمارات إلى أماكن اللقاءات سوى الاستقبال الرسمي ولم تتحدث عن مدتها أو مغادرة الإماراتيين للرياض.

الناشط السعودي المعارض المحامي سلطان العبدلي قال إن محمد بن سلمان "أمر بالاختفاء عن المشهد قليلا من قبل ابن زايد حتى لا يتسبب له بالحرج بعد فضيحة قتل وتقطيع جمال خاشقجي داخل القنصلية في إسطنبول".

وأوضح العبدلي لـ"عربي21" أن ابن سلمان كان قبل أيام في المنطقة الشمالية في زيارة مع والده شملت القصيم لكنه عن لقاء ابن زايد لكيلا يفتح الأخير على نفسه أبواب الهجوم من قبل وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية ويرتبط اسمه بقاتل مثل ولي العهد السعودي".

ولفت إلى أن لقاء سلمان بابن زايد تم في قصر العوجا بالدرعية وهي مزرعته الخاصه وليس في القصر الملكي بالرياض كما تجري العادة.

وأضاف العبدلي: "ابن زايد ورط ابن سلمان في هذه الجريمة وبعد انكشاف الأمر وحصول الفضيحة سعى قدر الإمكان للابتعاد عن ربطه اسمه معه ورد بشكل باهت في تأييد السعودي ليكلا تطاله الاتهامات بالمشاركة في قتل خاشقجي".

وتساءل العبدلي "الوفد السعودي المستقبل غابت عنه أسماء كبيرة.. فأين مقرن وخالد الفيصل وأحمد بن عبد العزيز وتركي الفيصل وغيرهم من كبار عائلة آل سعود؟".

وتابع: "بعض المستقبلين أحفاد للملك سلمان صغار في السن أحدهم عمرة 15 عاما وبعضهم أمراء لا حظ لهم سوى أنهم يحملون اسم آل سعود دون حتى مناصب ولا أهمية سياسية".

وأشار إلى أنه "لو حضر أحمد بن عبد العزيز اللقاء لكان هناك حديث آخر ومؤشر مختلف لكن الجميع غاب".