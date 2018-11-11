قوى اسرائيلية تنفذ عدد من الاغتيالات في صفوف المقاومين الفلسطنيين

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قوة صهيوينة خاصة تسللت شرق مدينة خانيونس ونفذت عملية اغتيال لعدد من المقاومين، واكتشف أمرها وتم ملاحقتها ومحاصرتها، والاشتباك معها حتى اللحظة!

وتدخل سلاح الجو الاسرائيلي لتأمين هروب القوة ولم يفلح حتى الآن رغم تنفيذه أكثر من 35 غارة في محيط مكان العملية!

وإطلاقت صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة وقد صرّح الجيش الاسرائيلي انه تم تغيير في طرق الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون بسبب الوضع الأمني في غزة

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد 5 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية جنوب قطاع غزة

كمت نفى الجيش الإسرائيلي اختطاف أحد جنوده في الحادث الأمني في قطاع غزة

كما أعلن الجناح المسلح لحركة الجهاد "سرايا القدس اعلان حالة النفير لمقاتليها وتطوّق كافة مناطق ومداخل قطاع غزة