مجهول يقتحم كنيسة مصرية ويهاجم حراسها

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تمكن رجال الأمن المصري من القبض على مواطن يعتقد أنه مريض نفسي، اعتدى على حارسي أمن كنيسة "مار جرجيس" في مدينة نصر بآلة حادة، إثر قيامهما بمنعه من دخول الكنيسة.

وتمكن أمن الكنيسة من السيطرة على المتهم (50 عاما)، وتوجهوا به إلى قسم شرطة عين شمس، حيث فتح محضر تحقيق معه لمعرفة دوافعه.

من جهته، قال أحد أفراد الأمن المصابين في التحقيقات، إن "المتهم حاول دخول الكنيسة من باب جانبي وعند محاولة منعه، اعتدى بآلة حادة على اثنين منهما".

وتعكف الشرطة على الاستماع إلى أقوال المتهم والرجلي الأمن المصابين وشهود العيان.