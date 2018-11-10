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هكذا توصلت التحقيقات لنتيجة "إذابة جثة خاشقجي" !

10
NOVEMBER
2018
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كشفت صحيفة تركية تفاصيل جديدة تتعلق بكيفية توصل فريق التحقيقات التركي إلى معلومات حول إذابة جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكرت صحيفة الصباح في تقرير ترجمته "عربي21"، أن فريق التحقيقات التركي قام بإجراءات سبقت دخوله القنصلية السعودية للتفتيش في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الجنائية قامت بأخذ عينات من خط الصرف الصحي المؤدي للقنصلية ومقر إقامة القنصل بإشراف من إدارة المياة "إسكي" في إسطنبول.

وأضافت أنه لم يتم العثور على آثار للدماء بعد فحص العينات، إلا أنها عثرت على بقايا أسيد الهيدروفلوريك وفق المعلومات المتوفرة، والتي حصلت عليها الصحيفة من مصادر قريبة من التحقيقات.

وقالت الصحيفة إن فريق التحقيق التركي يرى احتمالية تحويل جثة خاشقجي إلى شبه سائل بواسطة المواد الكيميائية الخاصة، ورميها في الصرف الصحي والتخلص منها نهائيا.

وكانت التحقيقات التركية توصلت إلى أن الصحفي خاشقجي قتل خنقا فور دخوله القنصلية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتم تقطيع جثته وفق خطة معدة مسبقا والتخلص منها نهائيا.

 

عربي 21

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