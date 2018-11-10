حالة طوارئ متوسطة في الاردن تحسبا لتدهور الأحوال الجوية

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سبوتنيك -





أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا لتقلبات محتملة في حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وأشار نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة باسم الطراونة إلى أن الفرق المختصة تعمل على تحديد مستوى استعدادها وجاهزيتها حسب النشرات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والمواقع الأخرى.

ولفت إلى أن “كوادر الأمانة وآلياتها منتشرة في كافة مناطق عمان وتعمل على متابعة شبكات تصريف مياه الأمطار على الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق”.

كما أهاب المسؤول الأردني بالمواطنين إزالة الأجسام المتحركة عن أسطح المباني والتي قد تتعرض للتطاير بفعل ارتفاع سرعة الريح خلال فصل الشتاء.