تغريدة مؤثرة لخطيبة خاشقجي بعد خبر إذابة جسده بالأسيد

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أطلقت خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، تغريدة مؤثرة في أعقاب ذكر مصادر تركية أن السلطات توصلت إلى أن القتلة تخلصوا من جثة الكاتب عبر تذويبها بمادة الأسيد الحارقة.

وقالت جنكيز في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أنا عاجزة عن إيجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة وبالأسى لسماع خبر (إذابة جسدك يا جمال! بالأحماض بعدما قتلوك وقطعوك!(".

وقالت إن ما يزيد من حزنها هو حرمان القتلة لها من الصلاة على جسده، في المدينة المنورة كما أوصى هو قبل مقتله.

وتابعت: "أهؤلاء القتلة ومن أمرهم بشر؟ رحماك يا ربي. أطالب بالحقيقة وبالعدالة".

وكانت قناة الجزيرة نقلت عن مصدر في مكتب المدعي العام التركي قوله إن النيابة العامة أوقفت البحث عن جثة خاشقجي بعد توصلها لقناعات عن أن الجثة تم تذويبها بواسطة الأسيد.

وقال المصدر التركي إن نقاط البحث والمراقبة المتعلقة بمحاولة إيجاد جثة خاشقجي أصبحت "لا قيمة لها" بعد القناعة بتذويبه.