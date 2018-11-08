living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عاملة منزل اثيوبية تصوّر واقعة تعرّضها لاعتداء جنسي على يد مشغّلها!

8
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقدمت عاملة منزل آسيوية على توثيق جريمة تعرّضها للتحرش على يد صاحب المنزل البالغ من العمر 68 عاماً، أوروبي الجنسية، وذلك عبر وضع هاتفها النقال على وضعية تصوير الفيديو خلال تنفيذ المتهم للجريمة.

تفاصيل القضية كشفتها النيابة العامة في دبي اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات، حيث وجّهت إلى الرجل الستيني تهمة هتك العرض بالإكراه بحق عاملة المنزل التي صورت الواقعة، وبحق عاملة منزل ثانية تعمل في المنزل ذاته.

وقالت عاملة المنزل التي صورت الواقعة إن المتهم استدعاها لغرفته وتحرش بها عنوة بعد أن طلب منها عمل تدليك له، وكذلك فعل مع زميلتها بعد أن نزع ملابسها.

وأشارت إلى أنّ المتهم استدعاها لغرفته مرة أخرى فخافت أن يكرر فعلته، لذلك وضعت هاتفها النقال على وضعية تصوير الفيديو لتقديم دليل للشرطة حول أفعاله، مؤكدة أن الكاميرا وثقت ما فعله بها، ما دفعها وزميلتها لتقديم بلاغ للشرطة وتزويدها بالفيديو الذي يوثق أفعاله.


المدينة 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout