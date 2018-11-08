العراق.. إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر

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قال مركز الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء، إن قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في العاصمة العراقية.

وأوضح المركز في بيان تلقت RT نسخة منه، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد وبناء على معلومات إستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 8 متهمين متخصصة بأعمال تنافي الآداب، فضلا عن الإتجار بالبشر".

وأضاف أن "العملية جاءت بعد متابعة أفراد العصابة ومراقبة تحركاتهم والحصول على الموافقات القضائية، لإلقاء القبض عليهم في منزل بالعاصمة".

وأفاد المركز بأنه قد تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لتدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.