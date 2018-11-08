بالفيديو .. مركبة تقتحم صالون حلاقة في السعودية وتتسبب بمأساة

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وثقت كاميرات أحد المحال التجارية في محافظة الزلفي بالسعودية، مجريات حادث وقع في صالون حلاقة، نتيجة دخول إحدى المركبات إلى داخل الصالون، ما نتج عنه وفاة أحد الحلاقين وإصابة آخر.

وقال أحد شهود العيان لـ صحيفة "سبق" "كنت في محل لبيع الخبز، لا يفصله عن صالون الحلاقة سوى بقالة، وكان أمامي رجل مسن سبعيني لي به معرفة، وتبادلنا الحديث وهو بصحة جيدة".

وأضاف "لما أخد المسن الخبز، ركب سيارته وقادها للخلف ليخرج من مواقف الطريق، لكنه في هذه الأثناء اصطدم بسيارة "فان" كانت تمر بالطريق خلفه، وعلى الفور قام صاحب "الفان" بالضغط على بوق السيارة بشكل مستمر قاصدا تنبيه قائد السيارة".

وتابع "عندما أحس المسن بالحادث، وسمع صوت بوق السيارة العالي والمستمر، حرك ناقل الحركة (السرعة) "الأتوماتيك" في سيارته للأمام وضغط على دواسة البنزين بشكل لا شعوري، ما أدى إلى اصطدام سيارته بمركبة متوقفة، لتتوجه إلى المحال التي أمامها وتدخل في صالون الحلاقة".

وأضاف أنه "أثناء دخول السيارة إلى صالون الحلاقة كان على الطرف الأيمن داخل المحل أحد الحلاقين يجلس على كرسي من كراسي الانتظار، وعندما رأى السيارة قادمة قام ليهرب منها، إلا أن السيارة صدمته ودفعته ليلتصق بالجدار الخلفي للمحل ويلقى مصرعه، رحمه الله".

وأوضح أنه "كان في الطرف الأيسر من الصالون حلاقان آخران يقومان بحلاقة الزبائن، حيث لم ينتبها والزبائن لقدوم السيارة فلم يتحركوا من مكانهم فسلموا، بتوفيق الله".

وأشار إلى أن الحلاق المتوفى يعمل في محافظة الزلفي منذ أكثر من 25 سنة.