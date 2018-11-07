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مجتهد يكشف حقيقة الصور المسربة ... لم يتم إطلاق سراح عبد العزيز بن فهد

7
NOVEMBER
2018
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قال المغرد الشهير "مجتهد"، إن الأمير عبد العزيز بن فهد، لم يتم إطلاق سراحه، كما انتشر خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وفي تعليقه على الصور المنتشرة لعبد العزيز بن فهد داخل منزل، رفقة عدد من أخوته، وأبنائه، قال مجتهد: "لم يطلق سراح عبد العزيز بن فهد ولا تركي بن عبدالله حتى هذه اللحظة، لكن فتح باب الزيارة على مصراعيه لكل أقاربهم وفي أي وقت يريدون".

 

وتابع: "ربما كمقدمة لإطلاق سراح نهائي. والصور التي نشرت لعبد العزيز بن فهد هي في أحد القصور الذي حول إلى سجن".

 

وشاعت أنباء عديدة عن مصير عبد العزيز بن فهد، بعد اختفائه منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، عقب انتقادات حادة وجهها للسلطة، وللحكومة الإماراتية.

وكان آخر ظهور علني للأمير عبد العزيز خلال أدائه فريضة الحج العام الماضي، ولقائه مع عمه الملك سلمان في مكة المكرمة، وذلك في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي. 

 المصدر: عربي 21

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