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بالفيديو| شاب لبناني يتسبب في دخول "السيسي" في نوبة ضحك

6
NOVEMBER
2018
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تسبب شاب لبناني يدعى بلال في دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوبة ضحك بعدما اشتكى من منع صديقه من دخول القاعة بعد ذهابه لدورة المياه.

وقال بلال: "كان عندي طلب إني أتصور معاك أنا والشباب ولكن أنا هاستغنى عن طلبي أنا وإذا بقدر أطلب طلب تاني عندنا صديق قبل ما تيجي حضرتك كان راح على الحمام وبده يرجع وما بقا يخلوه يفوت واحنا بقالنا 3 ساعات منتظرين".

ليرد عليه الإعلامي رامي رضوان بأنهم سوف يرجعوا لصديقه ليدخل القاعة وضحك بعدها الرئيس السيسي على مداخلة بلال، وأجاب على أسئلته الأخرى.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، أول أمس، بجلسة افتتاحية بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم ممثلين لـ160 دولة حول العالم، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يُستكمل باقي الجلسات حتى الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.

وتتضمن فعاليات المنتدى، لأول مرة، تجربة فريدة من نوعها بافتتاح مسرح شباب العالم ليكون ملتقى شبابيًا للفنون من مختلف دول العالم، وتستمر عروضه على مدار 3 أيام، إضافة إلى انطلاق راديو شباب العالم، تحت شعار "لنكسر حاجز الصمت"؛ بهدف إلى الاستفادة من التنوع الفريد والثقافات المختلفة عبر تقديم عدة برامج شبابية.

وضمّ جدول الجلسات -وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للمنتدى- نحو 30 جلسة تتمثل في 18 محورًا، إلى جانب محاكاة القمة العربية الأفريقية، إضافة إلى حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.

المصدر: الوطن

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