فريق سعودي وصل تركيا بعد مقتل خاشقجي هذه مهمته

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عربي 21 - نشرت صحيفة تركية، معلومات جديدة عن فريق سعودي وصل إلى تركيا بعد تسعة أيام من مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير نشرته، وترجمته "عربي21"، إلى أن الفريق يضم شخصين وصلا إلى إسطنبول بعد تسعة أيام من قتل خاشقجي، أحدهما مختص كيميائي، والآخر خبير بالسموم.

وأوضحت الصحيفة، أنه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصل فريق مكون من 11 شخصا عبر مطار صبيحة في إسطنبول، من بينهم الخبير الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي، والخبير في السموم خالد يحيى الزهراني.

وقالت، إن الفريق وصل إلى إسطنبول "ليس بهدف التحقيق في القضية، بل لإزالة الأدلة ومعالم الجريمة".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "صباح"، فإن الخبيرين، توجها إلى القنصلية العامة في إسطنبول، وكانا يترددان عليها وعلى مقر إقامة القنصل، لمدة أسبوع كامل ابتداء من 12 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وأقاما في فندق فاخر في منطقة بشكتاش بالقرب من مقر القنصلية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الخبيرين غادرا تركيا في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت، أن فرق التحقيقات، لم تبدأ إجراءات التفتيش في القنصلية ومنزل القنصل، إلا بعد الانتهاء من إزالة الأثر والأدلة من فريق "إزالة الأدلة".

يذكر أن الفريق التركي، تمكن من دخول القنصلية، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وإجراء تفتيش ومعاينة فيها، إلا أنه لم يحصل على الإذن لتفتيش منزل القنصل، إلا بعد يوم 17 من ذات الشهر.