الصدر يوجه رسالة إلى ترامب بخصوص حادثة خاشقجي

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لندن- عربي21- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في رسالة وجهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع "تويتر".

وقال الصدر في تغريدته: "يعز عليّ مخاطبتك ولكن، يا هذا، بدل أن تملأ العالم بصرخاتك التافهة من أجل الخاشقجي الذي لا سمة فيه إلا كونه حاملا للجنسية الأمريكية.. وبدل أن تطالب بالتحقيق من أجل ما اقترف بحقه من جريمة، عليك أن تفحص نظرك عسى أن ترى ماذا يحدث في اليمن والبحرين وسوريا وميانمار وليبيا وأفريقيا، فقد ملئت قبورا وسحقتها الحروب وطحنتها الأوبئة".

وواصل الصدر حديثه لترامب: "حري بك أن تدافع عن هؤلاء إن كنت تعتبر نفسك زعيما وأنى لك هذا، وحري بك أن تدافع عن الصحفيين الذين يكتبون عن معاناة دول العالم الثالث كما أنت وأمثالك من الدول المتقدمة تطلقون عليها".

وتساءل زعيم التيار الصدري: "أي تقدم هذا الذي يعطيك الحق بالتغافل عنهم تارة وعن الدفاع عن الأمريكيين فحسب تارة أخرى، بل وتحتل دولهم بحجج واهية من هنا وهناك وتنصب قواعدك اللئيمة فيها؟".

وتابع: "كلا يا فرعون إنك تطغى أو تساوم من أجل مليارات الخليج لتبقى أمريكا غنية وتبقى أفريقيا وباقي الدول ترتع بالفقر والحرمان".

واختتم الزعيم الشيعي العراقي قائلا: "حري بك أن تلتفت إلى فقراء بلدك والآفات التي تعصف بها والتفكك الذي سينتابها أو الطامة التي ستدمرها كما دمرت أبراج التجارة العالمية".