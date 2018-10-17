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اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال 11 عنصراً من "داعش" في نينوى.



وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة وتعاون المواطنين يلقي القبض على (١١) عنصرا من عصابات داعش الإجرامية الصادرة بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند".

وأضاف انه "تم القبض عليهم في قرى (السلامية والنايفة) التابعة لناحية النمرود جنوب شرق مدينة الموصل".

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" أواخر شهر آب 2017.

المصدر: السومرية