الشرطة وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية

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أفادت "وكالة أسوشيتد برس" الأمريكية نقلا عن مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة وجدت دليلا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

وتأتي تصريحات المسؤول التركي في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام تركية أن الفريق الأمني التركي المكلف بالتحقيق في اختفاء جمال خاشقجي، سيستأنف يوم الثلاثاء تفتيش القنصلية في اسطنبول استكمالا لإجراءات التحقيق المشترك مع الجانب السعودي.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن مجموعة العمل التركية السعودية المشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي، ستقوم في وقت لاحق من اليوم بتفتيش منزل القنصل السعودي في اسطنبول.

وغادر الفريقان السعودي والتركي فجر الثلاثاء مبنى القنصلية السعودية، بعد عملية تفتيش استمرت نحو تسع ساعات.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري ولا يزال الاتصال به مقطوعا حتى اليوم.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأعلن مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية ووكالات أنباء أن خاشقجي قُتل داخل مبنى القنصلية، لكنّ الرياض وصفت على الفور هذه المزاعم بأنه "لا أساس لها" من الصحة.