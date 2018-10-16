هل غادر القنصل السعودي تركيا بإرادته أم مكرها؟

A + A -

ذكرت وسائل إعلام تركية أن القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي غادر تركيا اليوم وذلك غداة تفتيش فريق التحقيق المشترك مقر القنصلية السعودية بالمدينة التي اختفى فيها جمال خاشقجي.

وأفادت صحيفة "خبر ترك" بأن العتيبي غادر تركيا متوجها إلى المملكة عبر رحلة الخطوط الجوية السعودية في الساعة 17:00 من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول. ولم يغادر العتيبي مقر إقامته في قنصلية بلاده في اسطنبول منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر.

من جهتها أكدت قناة "سي إن إن ترك"، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية في وزارة الخارجية، أن السلطات التركية "لم تطلب من القنصل السعودي مغادرة البلاد، وأنه غادر اسطنبول عائدا لبلاده بمحض إرادته".