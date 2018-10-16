استمرت 9 ساعات.. تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول!

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غادر الفريقان السعودي والتركي القنصلية السعودية في اسطنبول فجر اليوم بعد عملية تفتيش استمرت تسع ساعات، وذلك للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان ان فريقاً مكوناً من 10 محققين من الشرطة التركية، غادر القنصلية وأن 4 سيارات تابعة للطب الشرعي وقفت خارج مبنى القنصلية، وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة، مشيرة إلى أن فريق التحقيق استعان بالكلاب البوليسية أيضا.

كما قال مصدر آخر إن الفريق السعودي المكلف بالتحقيق ضمن مجموعة العمل المشتركة في إطار التحقيق، غادر بدوره القنصلية أيضاً، عقب الفريق التركي.

من جهتها اشارت وكالة "الاناضول" التركية الى ان فرق البحث الجنائي التركية المشاركة في مجموعة العمل المشتركة المشكلة للتحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، غادرت مقر القنصلية السعودية في وقت مبكر فجر اليوم بعد أن انتهت من أعمالها التي استغرقت 9 ساعات كاملة، في حين لا زال المسؤولون بالمجموعة المشتركة يواصلون أعمالهم.

وفي سياق متصل خرجت سيارتا جمع قمامة تابعتان لبلدية منطقة بشيكطاش بإسطنبول، من حديقة القنصلية تحملان عينات من تربة الحديقة لفحصها.

وثد تقدم الوفد التركي وكيل النائب العام في إسطنبول، وعدد من خبراء مديرية مكافحة الإرهاب.

وكان الصحافي السعودي جمال خاشقجي اختفى اثره في الثاني من الشهر الحالي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.