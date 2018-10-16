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شاب يكتب رسالته الأخيرة على "فيسبوك" وينتحر!

16
OCTOBER
2018
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وضع طالب مغربي الاثنين، حدا لحياته منتحرا بالسم بعد أن أعلن عن ذلك يوم الأحد عبر تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مودعا أصدقاءه وكاشفا الأسباب التي دفعته للانتحار.
 
وقال الشاب المغربي الذي وضع حدا لحياته: "أعلن أنا صاحب هذا الحساب الآن أنني في أخر لحظاتي في هذا العالم.. وأنني تناولت كأسا من مادة السم، وبضع جرعات من مواد أخرى ستأخذ مفعولها في جسدي بعد ساعتين من الآن".
 
وأضاف: "كان بودّي أن أحيا حياة جميلة.. لكن للأسف هذه الحياة ظلّت تعاكسني.. و‏أنا تعبتُ من المكوث في المكان الخطأ، من التعايش مع الأشياء المتاحة، لا المرغوبة فقررت أن أضع حدا لحياة لا تأتي على سجيّتي.. لتكون نهايتي سرديّة لبدايتي.. وعليه فأنني أقول لكم وداعا.. كان سيكون هذا العالم مكان جيدا لولا الحروب.. نلتقي في البياض.. #أحبّ_الجميع".
 
 
وبعد ساعات قليلة من نشره للتدوينة، أعلن أصدقاء ومقربون من الشاب الذي يقيم في مدينة مكناس أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مصحة خاصة بالمدينة تاركا وراءه تساؤلات عائلته وأصدقائه ومقربيه، حول سبب انتحاره، وصدمة رحيله المفاجئة.
روسيا اليوم
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