بالصور: جريمة مقتل الطفلة "ندى" تنكشف كامل فصولها!

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دخلت الطفلة "ندى" 9 سنوات إحدى المستشفيات بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، لإجراء عملية لوز على أمل علاجها ودفع أهلها تكاليف العملية ولكن جرعة بنج أدت لوفاتها طبيب من خطأ طبى فى موتها، فما كان من الطبيب إلا أن قام بتزوير تقرير وفاتها لإخفاء جريمته.

يروى والد الطفلة ويدعى "محمد فتحى" تفاصيل تلك المأساة لـ"اليوم السابع"، قائلا: ابنتى ماتت ومحدش سأل فيها، عايز حق ابنتى بستغيث بوزيرة الصحة ومحافظ القليوبية، مطالبا بإيقاف هؤلاء الأطباء الذين تسببوا فى وفاة ابنتى وإغلاق مستشفى الشفاء بالخصوص خشة وقوع ضحايا آخرين مثل ابنتى.

ويكمل الأب حديثه ودموعه تسابقه، ابنتى كانت تعانى من بعض مشاكل صحية عادية بسب التهاب اللوز، فذهبت بها إلى الطبيب المدعو"م. س" تخصص أنف وأذن وحنجرة، فقرر أنها تحتاج إلى إجراء عملية استئصال اللوز، وبالفعل ثانى يوم ذهبت بها ومعى ووالدتها، و ذهبنا إلى مستشفى الشفاء بالخصوص، وكانت ابنتى بحالة جيدة، حتى دخولنا المستشفى، ودخلت حجرة العمليات، ظلت بها ساعتين متواصله، وعندما اذهب الى الطبيب يقول لى، أدعو لها، حتى جاء بعد مرور ساعتين جاء يبلغنى بوفاة ابنتى، فلم أصدق، والخبر نزل على مثل الصاعقة، فجريت على الحجرة وجدت ابنتى، على سرير، وبها كلنه فى يديها وتنزف،وتبين أن طبيب التخدير الذى كان يعاونهم طبيب الذى أجرى العملية، ويدعى"محمد. ع" أعطاها جرعة بنج زائدة تسبب فى نزيفها وفاتها.

وأضاف اكتشفت أن نجلتى متوفية منذ ساعتين وان الطبيب كان يحجزها داخل غرفة العمليات حتى يضبط تقرير وفاتها بأنها تعانى من مرض القلب وماتت نتيجه هبوط بالدورة الدموية لإخفاء جريمته، كما قام الطبيب بإخفاء اسمها من الزائرين والذين قيدوا بدفاتر المستشفى بإجراء العمليات، مضيفا أن النيابة العامة أثبتت التزوير.

وطالب بفتح تحقيق بالواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، وتقديم الأطباء الذين تسببوا فى وفاه ابنتى للمحاكمة، ليكونوا أسوة لغيرهم وحرصا على حياة الأطفال.

أضاف قابلت الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ورويت له تلك الواقعة وطالبته بإغلاق المستشفى، وأن المحافظ اكتفى بكلمة البقاء لله.

ومن جانبها قررت النيابة العامة بالخصوص، بالتصريح بدفن جثه الطفلة بعد مناظرة الطب الشرعى لها، واستدعاء كل من الطبيبين "م. س" طبيب أنف وأذن وحنجره، و"ع.ع" طبيب تخدير بمستشفى الشفاء بالخصوص، لاستجاوبهم فى بلاغ والد الطفلة "ندى" باهتماهمهم بقتل نجلته أثناء إجراء عملية اللوز لها، وأعطائها جرعة بنج زائدة.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، مفاده بلاغ المدعو محمد فتحى، والد الطفلة "ندى" البالغة من العمر 9سنوات، باتهام كل من الطبيبين "ع. ع، وم. س" بمستشفى الشفاء بالخصوص، بالتسبب فى وفاه نجلته أثناء إجراء عملية اللوز لها باعطائها جرعة بنج زائدة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5112 إدارى قسم الخصوص.