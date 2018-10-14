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مفتي سوريا يدعو لبيع الذهب الموجود في المساجد والكنائس لمساعدة الشباب والفقراء

14
OCTOBER
2018
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 لينغا -

قال مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون، انه يأمل أن يتم بيع الذهب والأشياء الثمينة الموجود في المساجد والكنائس في مزاد علني، من أجل مساعدة الفقراء. وأضاف حسون في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس "إذا كان بإمكاني الدخول إلى أي كنيسة أو أي مسجد، إذا كانت هناك ثريات كريستالية، وأيقونات باهظة الثمن، ووفرة من الذهب، فسوف أبيعها كلها في مزاد علني".

وقال حسون أنه "يريد بيعها لمساعدة الشباب الذين يرغبون في تأسيس أسرة، ومساعدة النساء اللواتي فقدن أزواجهن وعليهن إعالة أطفالهن، والمشردين". واضاف ان مساعدة الشباب الذين يرغبون بتأسيس أسرة، أفضل من الاعتناء بمبنى سواء كنيسة أو مسجد. وأقسم مفتي النظام أن "مساعدة من جاء على ذكرهم أفضل بكثير من الاعتناء بالمساجد والكنائس".

وبحسب مصادر لينغا، فقد كان حسون قد طالب قبل عدة أشهر الصناعيين ببناء الجامعات والمشافي بدلًا من المساجد والكنائس، وذلك في اجتماع لإحدى الشركات المحلية، بحسب ما ذكرت شبكة "دمشق الآن"، عبر صفحتها في "فيس بوك".

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