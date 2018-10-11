living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عضو بالكنيست يهاجم ممثلا إسرائيليا لزواجه من مذيعة "عربية"

11
OCTOBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أوران حزان مذيعة الأخبار العربية الإسرائيلية لوسي هريش بسبب زفافها، مساء الأربعاء، على الممثل اليهودي تساحي هاليفي المعروف بدوره في المسلسل التلفزيوني "فوضى" الذي تبثه شركة نتفليكس.

وكتب حزان على حسابه على تويتر، داعيا إلى وقف ما سماه بـ"الاستيعاب اليهودي"، وقال: "لا ألوم لوسي هريش على إغوائها روح يهودية، هي تهدف لإيذاء بلدنا ومنع المزيد من النسل اليهودي واستمرار سلالة اليهود".

وأضاف "أما تساحي فألقي باللوم على أسلمته هاليفي (..) يا أخي توقف عن الوهم. لوسي، إنها ليست مسألة شخصية، لكن عليك أن تعرف أن تساحي هو أخي والشعب اليهودي هو شعبي".

وأقام الزوجان حفلا خاصا صغيرا، مساء الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، الخميس، أن الزوجين يعرفان بعضهما منذ أربع سنوات، لكنهما حافظا على سرية علاقتهما بعيدا عن وسائل الإعلام، خوفا من احتجاجات القوميين اليهود والعرب.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout