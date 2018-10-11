عضو بالكنيست يهاجم ممثلا إسرائيليا لزواجه من مذيعة "عربية"

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هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أوران حزان مذيعة الأخبار العربية الإسرائيلية لوسي هريش بسبب زفافها، مساء الأربعاء، على الممثل اليهودي تساحي هاليفي المعروف بدوره في المسلسل التلفزيوني "فوضى" الذي تبثه شركة نتفليكس.

وكتب حزان على حسابه على تويتر، داعيا إلى وقف ما سماه بـ"الاستيعاب اليهودي"، وقال: "لا ألوم لوسي هريش على إغوائها روح يهودية، هي تهدف لإيذاء بلدنا ومنع المزيد من النسل اليهودي واستمرار سلالة اليهود".

وأضاف "أما تساحي فألقي باللوم على أسلمته هاليفي (..) يا أخي توقف عن الوهم. لوسي، إنها ليست مسألة شخصية، لكن عليك أن تعرف أن تساحي هو أخي والشعب اليهودي هو شعبي".

وأقام الزوجان حفلا خاصا صغيرا، مساء الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، الخميس، أن الزوجين يعرفان بعضهما منذ أربع سنوات، لكنهما حافظا على سرية علاقتهما بعيدا عن وسائل الإعلام، خوفا من احتجاجات القوميين اليهود والعرب.