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عربيان صعدا إلى الفضاء.. والثالث على الطريق

11
OCTOBER
2018
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سيكون العرب خلال أشهر قليلة على موعد مع حدث تاريخي، عندما يصعد أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، ليكون ثالث عربي يحظى بهذا الإنجاز.
 
ويواظب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، على التدريبات في مركز "يوري غاغارين" لتدريب رواد الفضاء التابع للحكومة الروسية، من أجل المهمة التي سيشارك فيها أحدهما في أبريل المقبل، على أن يكون الآخر احتياطيا له.
 
ونشر ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، الشيخ حمدان بن محمد، الاثنين، في حسابه الرسمي على "تويتر " صورا للرائدين المنصوري والنيادي أثناء التدريبات.
 
وأضاف: "سلطان النيادي و هزاع المنصوري طليعة رواد الفضاء الإماراتيين خلال التدريبات في مركز (يوري غاغارين) الروسي استعدادا لرحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس من أبريل 2019، على متن مركبة سويوز إم إس- 12"، حيث ستستغرق الرحلة 10 أيام.
 
وكانت دولة الإمارات أعلنت في مطلع سبتمبر الماضي، اختيار المنصوري والنيادي بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وذلك من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام ".
 
واجتاز رائدا الفضاء الإماراتيان 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية والمتقدمة ومجموعة من المقابلات الشخصية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" والاختبارات الطبية المتقدمة في "روسكوسموس".
 
الأمير سلطان
وكان الأمير السعودي، سلطان بن سلمان، أول عربي يصعد إلى الفضاء في رحلة بدأت في 17 يونيو عام 1985، خلال مشاركته في رحلة المكوك الفضائي "ديسكفري" في مهمة (إس تي إس جي 51)، ومكث في الفضاء 7 أيام وساعة واحدة وثمان وثلاثين دقيقة.
 
وكانت تلك الرحلة تهدف إلى نشر 3 أقمار صناعية للاتصالات، هي: عربي اسمه عربسات، ومكسيكي اسمه موريلوس، وأميركي اسمه تلستار، إضافة إلى مهام أخرى مثل إطلاق قمر قمر صناعي أميركي صغير للأبحاث والكشف عن الثقوب السوداء.
 
وانطلق المكوك الذي كان يقل الأمير سلطان من مركز كينيدي للفضاء" بولاية فلوريدا الأميركية، وهبط في قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا.
 
السوري محمد فارس
وبعد عامين من تجربة الأمير سلطان، وتحديدا في عام 1987، صعد إلى الفضاء ثاني عربي، هو السوري، محمد فارس، خريج الأكاديمية العسكرية والضابط سابق في سلاح الجو.
 
وانطلق فارس إلى الفضاء في 22 يوليو 1987، على متن مركبة الفضاء سويوز "Soyuz TM-3 " مع اثنين من رائدي الفضاء السوفييت، وكانت وجهتهم محطة الفضاء الروسية مير.
 
وعاد إلى الأرض على متن المركبة Soyuz TM-2 في 30 يوليو، بعد أن قضى في الفضاء 7 أيام و 23 ساعة وخمس دقائق.
 
 
 
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