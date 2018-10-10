إعلاميون: دخول 3 أشخاص قنصلية السعودية باسطنبول أحدهم يحمل معدات

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ذكر إعلاميون أمام القنصلية السعودية في اسطنبول يتابعون تطورات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي أنهم رصدوا 3 أشخاص يدخلون القنصلية مساء أمس الثلاثاء، أحدهم يحمل حقيبة معدات.

وأشار الإعلاميون المحتشدون في محيط القنصلية إلى أن الرجال الذين جرى استقبالهم من قبل مسؤول في القنصلية، مكثوا داخل القنصلية قرابة ساعة.

ومنذ أيام يحتشد مراسلو وسائل إعلام تركية وعالمية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، أمام مبنى القنصلية السعودية باسطنبول، لمتابعة تطورات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

واختفى الصحفي السعودي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر الحالي.

وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، وإن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إن خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.

وفتحت نيابة اسطنبول يوم السبت الماضي تحقيقا حول الاختفاء الغامض للصحفي السعودي.

المصدر: الأناضول