بسبب خاشقجي.. جدال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

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لندن- عربي21 -

ثار جدل واسع في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين الإعلاميتين اللبنانية غادة عويس، والأردنية منتهى الرمحي.

وابتدأ الجدال بتغريدة نشرتها الرمحي، وهي مذيعة في قناة "العربية"، علقت فيها على قضية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي، وقالت: "من نافلة القول بأن السعودية لو رغبت بإعدام شخص ستقوم بذلك دون خوف من أحد".

وأضافت في كلمات مديح للسعودية: "تتهم بأدلة، وتحتجز بأدلة، وتعدم بأدلة وبقوانين قضائية. الأدلة تنشرها أو تحتفظ بها لنفسها ليس هو المهم. لكن البلطجة ليست سياستها فهذه سياسة الدول المارقة".

وردت غادة عويس، مقدمة البرامج والأخبار في قناة "الجزيرة" على منتهى الرمحي، قائلة: "ومن نافلة القول أنكِ لو تفوّهتِ أو كتبتِ غير ذلك، فستختفين بدورك!".

رد غادة عويس أثار حفيظة منتهى الرمحي، التي ردت بشكل غاضب، وقالت: "ومن نافلة القول السؤال: إنت شو علاقتك ؟هل علقت أنا يوما على شطحاتك الغريبة على السوشيال ميديا؟ هل ذكرتك بالاسم؟ هل تحدثت عن قطر لا سمح الله. ما الذي أزعجك؟".

وختمت غادة عويس الجدل الحاد بقولها: "علاقتي أني صحفية أدافع عن مهنة الصحافة، وأرفض تصفية الصحفيين، وأرفض أن يجري الضغط عليهم وعليكِ".

وتابعت: "وحسابك عام، لو أحببتِ ألاّ نعلّق فاقفيله! وبالنسبة لقطر أنا لا أمثلها ولا أدافع عنها، اكتبي ما تريدين عنها فهذا رأيك وتأكدي أن أحدا لن يضايقك!".

وحول سخرية منتهى الرمحي من منشورات عويس، قالت الأخيرة: "أما (الشطحات) فهذا تعبير لا يليق سوى بك".