كشف هوية المسؤولين الذي دخلوا القنصلية يوم اختفاء خاشقجي

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أفادت مصادر تركية لوكالة “الاناضول” أن الأشخاص الذين دخلوا مبنى القنصلية السعودية أثناء وجود الصحافي والكاتب جمال خاشقجي داخلها هم من عناصر الشرطة السعودية.

وكانت مصادر أمنية تركية، اعلنت السبت ان 15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي، قبل العودة للبلدان التي قدموا منها.

واعتبرت الشرطة التركية السبت استنادا الى تحقيقاتها الأولية، أن الصحافي خاشقجي قتل داخل مقر القنصلية السعودية، بحسب ما اعلن مصدر مقرب من الحكومة التركية.

ونفت الرياض هذه المعلومات مؤكدة أن “لا أساس” لها.

وكان خاشقجي قد حضر الى قنصلية بلاده الثلاثاء لإجراء بعض المعاملات الادارية، وفقد أثره بعد ذلك.