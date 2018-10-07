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الأمن يضبط بطلة فيديوهات إباحية: 'حامل في الشهر الثامن' !

7
OCTOBER
2018
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مصراوي  - ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الدقهلية، القبض على سيدة حامل في الشهر الثامن لاتهامها بممارسة الرذيلة وطرح مقاطع فيديو عبر مواقع الإنترنت.
 
وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب، بممارسة سيدة تقيم بإحدى قرى مركز طلخا بممارسة الرذيلة وطرح مقاطع فيديو على مواقع الإنترنت.
 
جرى تشكيل حملة أمنية بقيادة العقيد عصام أبوعرب، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، وتحديد هوية صاحبة مقاطع الفيديو المنتشرة.
 
وبتقنين الإجراءات توصلت التحريات إلى أن وراء تصوير مقاطع الفيديو سيدة تدعى "أماني.ا.أ.ع"، 25 سنة، ربة منزل وتقيم بإحدى قرى مركز طلخا، وحامل في الشهر الثامن.
 
جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بتصوير مقاطع الفيديو لراغبي المتعه الحرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
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