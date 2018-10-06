استدرجت زوجها لتصويره عارياً... والسبب "غريب عجيب"!

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استعانت سيدة مصرية بعصابة لاستدراج زوجها وتصويره عارياً وابتزازه مادياً.

وفي التفاصيل، فقد تقدّم عامل سوري الجنسية ببلاغ ضد 3 أشخاص مصريين ملثمين، سيدة ورجلين، قال إنهم استدرجوه الى شقة شرق القاهرة وضربوه ثمّ صوّروه عارياً في أوضاع مهينة ثم تركوه.

وأشار الرجل الى أن هاتفه رنّ بعدما عاد الى المنزل، ففوجئ بمجهول يساومه على دفع 25 ألف جنيه مقابل عدم نشر الفيديوهات. وأوضح الرجل أن شكوكاً عدة راودته حول هذه الحادثة، بعدما طلبت منه زوجته دفع المبلغ، فأصر على تقديم بلاغ إلى الشرطة.

وبعد البحث والتحري، تبيّن أن زوجة الرجل هي وراء هذه الواقعة بمساعدة شقيقتها ورجلين آخرين. وبعد القبض على المتهمين ومواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

إشارة الى أن الزوجة برّرت فعلتها بأن زوجها بخيل ولا يصرف على المنزل رغم امتلاكه المال.