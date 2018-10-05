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جثة السرير.. الشرطة تكشف سر أغرب عملية قتل بالسعودية !

5
OCTOBER
2018
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في حادثة قتل غريبة، أغلقت جثة هامدة طريقاً في أبها وضعت على سرير وتم تكفينها وتكبيلها على طريق "الوادي الطالع".

من جهته، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، سر هذه الجثة فقال: إنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 1439/1/24هـ باشرت دوريات الأمن بلاغا عن رصد جثة ملفوفة ببطانية على سرير موضوع وسط طريق بوادي الطالع (على بعد 11 كيلومتراً عن مدينة أبها).

وبمعاينة الجثة بحضور الطبيب الشرعي والمحقق المناوب بفرع النيابة العامة والمختصين من إدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره، وأن الوفاة ناتجة عن تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش.

وقد تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، ومباشرة التحريات الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها وتحديد المتورطين فيها.

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