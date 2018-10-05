معارض سعودي: الرياض تفاوض أنقرة لترحيل خاشقجي

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عربي21 -

قال الحقوقي والمعارض السعودي يحيى عسيري المقيم في لندن إن السلطات السعودية تواصلت مع الخارجية التركية وطلبت منها تسهيل خروج الإعلامي جمال خاشقجي من مقر القنصلية لترحيله إلى الرياض.

وأوضح عسيري أن السلطات التركية "رفضت بشكل قاطع الطلب السعودي" وطلبت الإفراج عنه.

ولفت في تسجيل مصور بثه على حسابه بموقع تويتر أن تعليقات "الذباب الإلكتروني" السعودي على تويتر تشير إلى "إرتباك وتبن في الوقت ذاته لعملية الاختطاف".

وأشار إلى أن السلطات السعودية إلى الآن لم تنف بشكل رسمي عدم وجود خاشقجي خاصة أن كل التصريحات نقلتها وسائل إعلام لافتا إلى أن "الرياض لم تتحدث عن أن خاشقجي مواطن سعودي وحياته ولم تطالب تركيا بالكشف عن تفاصيل اختفائه طالما أنها لا تعرف".

ورأى عسيري أن تركيا "لن تقبل استمرار الوضع معلقا بهذا الشكل سواء تحول القنصلية لمقر سجن أو إمكانية اقتحام متظاهرين لمقر القنصلية من قبل متظاهرين لإخراج خاشقجي بالقوة".