جديد اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق.. القبض على متهم

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كشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على متهم بقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارة فارس.

وقال المتحدث باسم الداخلية، سعد معن، للعربية.نت الأحد أن الأجهزة الأمنية أوقفت شخصاً على ذمة التحقيق، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت جارية مع المتهم، للتوصل إلى تفاصيل ومعلومات إضافية، لافتاً إلى أن النتيجة قد تصدر عصر اليوم الأحد.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق البدء بالتحقيق الفوري، مبينة أنها تجري تحقيقات حول شخص كان برفقة تارة فارس أثناء مقتلها. كما شكّلت لجنة من قبل شرطة بغداد لإجراء بحث في مكان الحادث.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق، الذي التقطته كاميرا مراقبة أحد المنازل المحيطة بمسرح الجريمة.

وأظهر الفيديو قيام مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية وسط حي سكني في بغداد باغتيالها باستخدام أسلحة نارية. كما أظهر الفيديو خروج أهالي الحي بعد سماع صوت إطلاق النار لمساعدة تارة التي كانت قد لقيت مصرعها على الفور.