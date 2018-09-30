حاول إغتصاب شقيقته بغياب والدتهما عن المنزل!

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ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أنّ ربة منزل قدمت بلاغاً لقسم شرطة البساتين في جنوب القاهرة، بحق نجلها البالغ من العمر 21 عاماً، تتهمه فيه بمحاولة إغتصاب شقيقته البالغة من العمر 12 عاماً تحت تهديد السلاح.

وقالت الأم إنّها كانت خارج المنزل، وأثناء دخولها شاهدت نجلها يفر هارباً للخارج، وفوجئت بإبنتها عارية داخل غرفتها. وبسؤالها أكدت أنّ شقيقها دخل إلى غرفتها حاملاً بيده سكيناً، وأجبرها على خلع ملابسها بالكامل، وحاول اغتصابها ولكن حينما شعر بدخول الأم المنزل فرّ هارباً.

وبإستدعاء الطفلة الضحية، أكدت ما حدث، وتحرّر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الشاب.