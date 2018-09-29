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الجبير: مقاطعة قطر امتداد لجهودنا في مكافحة الإرهاب!

29
SEPTEMBER
2018
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أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب ردع إيران عن سياستها التوسعية والتخريبية، مشيراً إلى تشكيلها الميليشيات المسلحة وتزويدها بالصواريخ الباليستية، وقيامها باغتيال الدبلوماسيين والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى إثارتها الفتن الطائفية وتدخلها في شؤون المنطقة.


وقال الجبير في كلمة السعودية التي ألقاها في الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس (الجمعة)، إن "إيران تواصل أنشطتها الإرهابية وسلوكها العدواني، وتعلن المملكة دعمها للاستراتيجية الأميركية الجديدة للتعامل مع إيران، بما في ذلك التعامل مع برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب"، مؤكداً أن سلوك إيران العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية.


وجدد الجبير دعوة السعودية إلى تكثيف التعاون الدولي للقضاء على كافة أشكال الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مشيراً إلى أنه "في ظل جهود السعودية الحازمة لمكافحة الإرهاب، قامت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة قطر، إذ لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام ،2014 أن تستمر في نهجها"، مشيراً إلى أن قطر تمادت في ممارساتها، الأمر الذي جعل مقاطعتها خياراً لا مفر منه.


وأكد وزير الخارجية السعودي رفض المملكة المساس بسيادتها أو التدخل في شؤونها، وقال: "السيادة خط أحمر لا مساس به، وترفض بلادي التدخل في شؤونها أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت".


وأوضح الجبير، استمرار السعودية في تقديم وتسهيل كافة الأعمال الإنسانية لتخفيف المأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق.


وعن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية السعودي: "كانت القضية الفلسطينية ولا زالت هي القضية المحورية والجوهرية لبلادي وللعالم الإسلامي، منطلقة في ذلك من إيمانها بالحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، مجدداً دعوة المملكة لتكثيف الجهود المخلصة لإنهاء أطول صراع تشهده المنطقة.

الشرق الأوسط
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