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اردوغان: لم أحضر مأدبة ترامب لوجود السيسي على طاولته

28
SEPTEMBER
2018
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة كان مجرد لقاء ودي، ولم يتخلله أية مباحثات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأردوغان، ردا على سؤال عن فحوى اللقاء القصير الذي جمعه بترامب.

وأوضح أردوغان أن عقيلة ترامب ميلانيا ترامب، ونائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، كانوا حاضرين خلال اللقاء.

وأضاف: "ترامب قال نلتقي (لاحقا في مادبة الغذاء التي دعا إليها).... وكنا نجلس في مائدة الغذاء في طاولات متجاورة، وكان يجلس على مائدته (ترامب) رئيس الدولة المصرية (عبدالفتاح) السيسي، لذا لم يكن من الوارد ذهابي إلى تلك الطاولة، حيث معروف انه يتم التقاط صور تذكارية لمثل هذه اللقاءات، وقد أوضحنا ذلك" للجانب الأمريكي.

وأشار أردوغان إلى أن لقاءاته خلال مشاركته باعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مثّلت فرصة لتناول المسألة السورية بشكل موسع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

والثلاثاء الماضي، التقى أردوغان ترامب على هامش مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 

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