وليد المعلم يحدد موعد وصول إس-300 " ويتحدث عن "إس-400"

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أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن حكومة بلاده راضية عن الوضع في منطقة إدلب بعد توقيع مذكرة استقرار الوضع فيها، معربا عن أمله بتوريد منظومات “إس 300” الصاروخية خلال أسبوعين.

العالم - سوريا

وقال المعلم للصحفيين اليوم الجمعة بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف: "كما قال لنا (وزير الدفاع الروسي سيرغي) شويغو، سنحصل عليها (إس 300) في غضون أسبوعين"، وأعرب عن أمله بأن تغطي المنظومات الصاروخية الروسية المجال الجوي السوري من الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف المعلم أن دمشق ترغب في الحصول على منظومات "إس 400" من روسيا بالقول: "ننتظر إس 400".

كما عبر المعلم عن شكر الحكومة السورية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توصله إلى الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب (بحلول 15 أكتوبر القادم).

وأكد المعلم أن الممرات الإنسانية في إدلب بدأت العمل، مشيرا إلى أن الإرهابيين يعرقلون خروج المدنيين من المنطقة عبرها.

وشدد على وجوب أن يغادر المسلحون إدلب، مضيفا "يجب ألا تبقى في أيدي الأجانب، آمل بأن يغادر الإرهابيون إدلب، لكني غير متأكد ما إذا بدأت العملية".

وأشار المعلم إلى أن مدنيي إدلب يأملون بأن تعيد دمشق سيطرتها على المحافظة، قائلا: "نتلقى معلومات من سكان إدلب، نحن على اتصال دائم معهم ويقولون لنا إنهم يريدون أن تعود الحكومة السورية إلى إدلب".

المصدر: قناة العالم