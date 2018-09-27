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الجبير يتحدث بوضوح عن علاقة بلاده بإسرائيل

27
SEPTEMBER
2018
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نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للمرة الأولى، وجود أي علاقات بين السعودية وإسرائيل، مؤكدا في هذه المناسبة تمسك بلاده بحل الدولتين في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط.


وقال الجبير في كلمة أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، إن بلاده تتمسك بحل الدولتين في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خاطئ، وأن المملكة رفضته.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد، في حوار مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أن بلاده تتقاسم المصالح مع تل أبيب، مشيرا إلى أنه في حال التوصل إلى سلام في المنطقة، فإنه سيكون الكثير من المصالح بين الحكومة الإسرائيلية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بن سلمان خلال حديثه للمجلة إن "إسرائيل تملك اقتصادا كبيرا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل".

وأفادت تقارير سابقة بأنه على الرغم من غياب أي علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، يجري في السنتين الماضيتين تقارب ملموس بينهما، ولاسيما على خلفية مواقفهما المتطابقة حول التهديد النابع من إيران، التي تعتبرانها أكبر دولة داعمة للإرهاب في الشرق الأوسط.

روسيا اليوم
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