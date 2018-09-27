بالصور: جريمة مروّعة: 'رحاب' ضحّية زميلها في المعهد!

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هزّت جريمة بشعة منطقة بوعرادة من محافظة سليانة الواقعة شمال غربي تونس حيث أقدم تلميذ على قتل زميلته خنقاً داخل منزل عائلته، بسبب انفصالها عنه ودخولها في علاقة عاطفية مع شخص آخر.

وبحسب ما أفادت "العربية"، فإنّ التحريّات الأوليّة التي قامت بها الوحدات الأمنية بالمنطقة كشفت أنّ الجريمة وقعت في ليلة الثلاثاء - الأربعاء، عندما استدرج التلميذ البالغ من العمر 17 عاماً، صديقته وزميلته بالمعهد وتدعى رحاب (16 عاماً)، بعد الإنتهاء من الدروس، إلى منزل عائلته مستغلاً غياب والدته، حيث قام بارتكاب جريمته، بضربها على رأسها ثم خنقها حتى الموت، وذلك بعد نشوب شجار بينهما، ثم أخفى جثّتها في خزانة والدته.

وأعلنت الجهات الأمنية أنّها تمكّنت من توقيف الجاني في وقت وجيز، وقرّرت النيابة العامة سجنه بعد اعترافه بارتكاب الجريمة، وذلك إلى حين الانتهاء من التحقيقات وإحالته للمحاكمة".