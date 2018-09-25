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ملكة الجمال التي دهست طفلين تفاجئ الجميع بظهورها... كأنها لم تفعل شيئاً وتتحدث عن "المنافقين"

25
SEPTEMBER
2018
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بعد قيامها بدهس طفلين، أفرجت السلطات المغربية عن عارضة الأزياء نهيلة المعروفة باسم "باربي المغرب".

وجاء ذلك بعد تنازل ذوي الضحيتين عن الدعوى التي قاموا برفعها ضدها. وعلى الفور استعادت العارضة نشاطها عبر مواقع التواصل.

وكان أول ظهور لها عبر حسابها على "سناب شات" حيث تمنت الرحمة للطفلين. ونشرت صورة لها أرفقتها بالتعليق: "أول حاجة نقولها الله يرحم دوك لولاد اللي ماتوا. أكيد الكل عارف إن درت (ارتكبت) حادث".

وأضافت: "أنا غدا غادي نفتح لايف وغدي نجاوب خذيك لمراضين (المرضى) ودوك لكذابين لمنافقين وديك صحافة ديال آخر زمان، ما كذبوش لي قالو يلا طاحت البقر كايكتروا جناوا (اذا وقعت البقرة كثر ذباحوها). حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

يشار إلى أن شقيقة أحد الطفلين كانت ظهرت في فيديو وطالبت بإنزال العقاب بنهيلة. ونفت أن يكون شقيقها متشرداً، لافتة إلى أن كان يجلس تحت الشجرة لأنه لا يمتلك المال.

وقالت: "هي المتشردة وليس شقيقي" مطالبة المسؤولين بمعاقبتها، مضيفة: "أناشد الملك المغربي ألا يضيع حقهم".

المصدر: لها

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