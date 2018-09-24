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الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً عاجلاً بشأن قادة عسكريين

24
SEPTEMBER
2018
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا يتعلق بعاملين في وزارة الدفاع السعودية.

أمر الملك سلمان، بمنح أوسمة لـ 189 من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع، نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن بين الذين تم تكريمهم، الفريق الركن فهد عبد الله محمد المطير وسام الملك فيصل من الدرجة الثانية واللواء الطيار الركن عبدالله إبراهيم أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة واللواء الطيار الركن سعد علي سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة واللواء الركن علي عبدالله أحمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة واللواء الركن ظافر علي علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة ةاللواء الركن أحمد عبدالله عبدالله المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة واللواء الطيار الركن محمد سعيد سعد المفيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة واللواء الركن محمد مشبب سلمان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر خلال الفترة الماضية، أمرا ملكيا جديدا يتعلق بالقضاء، والذي تضمن ترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من الملك سلمان وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) 

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