living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طائرات عسكرية تنتشر في سماء السعودية... مفاجأة خلال ساعات

23
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تنتشر الطائرات المقاتلة في سماء العاصمة السعودية الرياض، ومدينة جدة والمنطقة الشرقية، فضلا عن مئات الطائرات دون طيار "الدرون"، اليوم الأحد.

تستعد وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم الأحد وغدا وبعد غد، لتنفيذ عروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، بمشاركة فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات للطيران، للمشاركة في احتفالات المملكة بالذكرى الـ88 على تأسيسها، وفقا لصحيفة عكاظ.
وستقوم مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة، بالاستعراض في مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية، حيث استعدت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع F15C وF15s، (تورنيدو، تايفون) وطائرة MRTT المخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

كما أشارت "عكاظ" إلى مفاجأة أخرى، إذ أوضح الاتحاد السعودي للأمن السیبراني والبرمجة والدرونز، أنه وبالتعاون مع ھیئة الترفيه سیعرض الیوم الأحد في مدینتي الریاض وجدة الساعة 10 مساء، أكبر علم في العالم یرسم بطائرات الدرون، مشیرا إلى أنه سیحقق رقما قیاسيا جدیدا یسجل باسم الوطن في الیوم الوطني 88 ضمن موسوعة غینيس للأرقام القیاسیة لأكبر علم مشكل من طائرات الدرون.

وأوضح الأمن السیبراني في حسابه في تویتر أنه ستشارك 300 طائرة درون، تشكل كلمة التوحید والسیف على العلم السعودي، مبینا أن ارتفاع العلم 400 متر وعرضه 350 متر، وفقا للصحيفة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية منذ عام 1932، بيوم توحيدها في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لكل عام، إذ مر 88 عاما على تغيير اسم (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى اسمها الحالي (المملكة العربية السعودية)، بعد تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من استعادة المدن السعودية منذ عام 1903 بداية باسترداد الرياض، حتى انتهى بمنطقة عام 1932.

المصدر: arabic.sputniknews

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout