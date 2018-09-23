مقتل أكثر من 3300 مدني في غارات التحالف الدولي في سوريا

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قتل أكثر من 3300 مدني في غارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ بدء تدخله العسكري في سوريا ضد تنظيم "داعش" قبل أربع سنوات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بدأ التحالف الدولي عملياته العسكرية ضد تنظيم "داعش" في صيف عام 2014 في العراق ثم في سوريا. هذا التدخل أفرز عن مقتل آلاف المدنيين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن ضربات التحالف الدولي في سوريا منذ 23 أيلول عام 2014 أسفرت عن مقتل "3331 مدنياً، بينهم 826 طفلاً".

وفي تقرير في نهاية آب/أغسطس أقر التحالف بمقتل 1061 مدنياً على الأقل في ضربات نفذها في سوريا والعراق. لكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك.

ويحقق التحالف حالياً في 216 تقريراً حول مقتل مدنيين يعود بعضها إلى عام 2014.

وتراجعت خلال الفترة الأخيرة عمليات التحالف الدولي في سوريا، بعدما مُني تنظيم "داعش" بهزائم متلاحقة ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في وسط البادية السورية وشرق دير الزور.

وفي سوريا دعم التحالف الدولي قوات سوريا الديموقراطية، فصائل ذات أغلبية كردية مع وجود مقاتلين عرب في صفوفها، في معاركها ضد تنظيم "داعش"، والتي تمكنت خلالها من طرد التنظيم من مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد، بينها مدينة الرقة.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية، بدعم من التحالف، حالياً المرحلة الثالثة من عملية عسكرية تعتبر الفصل الأخير من هجوم يهدف إلى القضاء على وجود تنظيم "داعش" في شرق سوريا.