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استهداف مطار البصرة بقذائف صاروخية

8
SEPTEMBER
2018
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قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن صواريخ أطلقت باتجاه مطار البصرة (جنوبي البلاد)، حيث تشهد المدينة اضطرابات واسعة احتجاجا على الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة السياسية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمني أن مهاجمين مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار البصرة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
 
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل بعد ليلة عاشتها البصرة على وقع أحداث غير مسبوقة شهدت اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية.
 
ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية، بينما دعت طهران رعاياها إلى مغادرة البصرة فورا. 
 
وأدت احتجاجات الجمعة إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، بحسب وزارة الصحة العراقية. وأفادت مصادر عراقية أن الضحايا سقطوا برصاص ميليشيات "عصائب أهل الحق"، الموالية لإيران.
 
وبالتزامن مع ذلك أعلنت تنسيقية مظاهرات البصرة وقف التظاهرات حتى إشعار آخر وانسحاب المحتجين من الشوارع، لتفويت الفرصة على "المندسين".
 
ويعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، السبت، لبحث التطورات في البصرة، بعد تصاعد حدة التظاهرات خلال الأيام الماضية.
 
 إعادة فتح "أم قصر"
وفي هذه الأثناء، أعيد فتح ميناء أم قصر في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت العراق، واستؤنفت كل العمليات، بعد مغادرة المحتجين مدخل الميناء، وذلك حسبما قال موظفون بالميناء ومصادر حكومية.
 
وكانت كل العمليات توقفت في الميناء منذ الخميس بعد أن أغلق محتجون مدخله.
 
ويستقبل ميناء أم قصر، الذي يقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي البصرة، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر التي تغذي بلدا يعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.
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