بعد أن علم بحملها... شاب يبتز شقيقته جنسيّا ويتناوب على اغتصابها مع إبن خاله!

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أحالت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيدي يحيى زعير، في المغرب، يوم الجمعة الماضي على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف قضية تتعلق بـ " زنا المحارم " ضحيتها فتاة تنحدر من الجماعة المذكورة، من مواليد 1999، تعرضت لإغتصاب من قبل إبن رب عمل والدها، نتج عنه حمل.



ونقل موقع "مغرس" المغربي، عن مصادر من عين المكان، قولهها إن المثير في القضية أن الضحية الحامل في شهرها السادس، و بعد افتضاح أمرها، تعرضت للابتزاز الجنسي من قبل شقيقها وابن خالها، اللذين تناوبا على اغتصابها مقابل عدم البوح بفضيحتها أمام العائلة، وهو الأمر الذي أكدته الضحية خلال البحث الذي باشرته الضابطة القضائية، وأقر به الموقوفون الثلاثة.