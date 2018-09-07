living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر ترفض دخول "متحولة جنسيا" إسرائيلية إلى سيناء

7
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رفض ضباط حرس الحدود في مصر السماح لإسرائيلية "متحولة جنسيا"، بالدخول إلى سيناء عبر معبر طابا الحدودي.
 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "بعد 3 ساعات من الانتظار على الحدود المصرية أبلغ موظفو معبر (طابا) الحدودي شابة إسرائيلية بأنها لن تستطيع إكمال طريقها لشبه الجزيرة".
 
وذكرت أن هذه الشابة تدعى عتيلا إسرائيلي نيفو، تبلغ من العمر 27 عاما، أرادت أن تقضي إجازتها في سيناء مع اثنتين من صديقاتها، وبعد وصولهن إلى معبر طابا الحدودي فجرا، رفض الجانب المصري السماح لهن بالدخول.
 
إقرأ المزيد
شمال سيناء كما يُرى من عبر الحدود في جنوب إسرائيل - أرشيف -السلطات المصرية تفرج عن إسرائيلي اعتقلته بعد اجتيازه الحدود
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم تأخيرهن لمدة 3 ساعات حتى اضطررن إلى العودة من حيث أتين، والسبب هو أن عتيلا يسرائيلي نفو هي امرأة متحولة جنسيا ومكتوب في خانة الجنس بجواز سفرها (ذكر)".
 
 
وقالت المتحولة الإسرائيلية:"عبرنا الجانب الإسرائيلي وعندما وصلنا أنزلنا الحقائب ونظر الضابط المصري إلى جوازات السفر، وبالتحديد إلى جواز سفري، وطلب منا الذهاب إلى قاعة تفتيش الجوازات والانتظار، لاحظت أن جواز سفري تبادلته أياد كثيرة ما بين 10 إلى 12 ضابطا، وبعد انتظار دام 3 ساعات تقريبا، جاء أحد الموظفين وقال لي عبر سائح فلسطيني ينطق العبرية، وساعد في الترجمة، إنني لن أستطيع دخول مصر لسببين؛ الأول هو أن صورتي لا تتطابق مع ما يراه، وأن هناك مشكلة فيما يتعلق بخانة تحديد الجنس في الهوية، حيث كان يجب أن يكتب هناك الجنس (أنثى) وليس (ذكرا)".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout