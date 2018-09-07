تعرض المنطقة الخضراء ببغداد لقصف صاروخي

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أفاد مراسلنا بسقوط قذائف قرب المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم أهم المقار الحكومية.

وقال مصدر من داخل المنطقة الخضراء لـRT إن "السفارة الأميركية أطلقت صافرات الإنذار بعد وقوع الصواريخ وعززت من تواجد عناصرها في محيط السفارة".

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لـRT إن "قذائف الهاون أطلقت من جسر محمد القاسم، شرقي بغداد تحديداً من مزرعة قريبة على حي زيونة الراقي بإتجاه المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "المزرعة تُسمى مزرعة حمدي والصواريخ سقطت على المنطقة الخضراء"، دون أن يذكر أي تفاصيل عن وجود ضحايا من عدمه.

يذكر أن المنطقة الخضراء تضم أهم المقار الحكومية العراقية بالإضافة الى بعثة الأمم المتحدة وسفارتي واشنطن ولندن وسفارات وبعثات دبلوماسية أخرى.