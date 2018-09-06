مصر.. لغز يحيط بأسرة "متعفنة" بأكملها

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عثرت قوات الأمن المصرية الخميس، على أسرة كاملة متعفنة داخل مسكنها بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، شمال القاهرة.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن رئيس مباحث مركز بنها، تلقى بلاغًا من الأهالي في قرية الرملة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات في حي المعهد الديني.

وعند انتقال قوات الأمن إلى الموقع تبين وجود 4 أطفال ووالدهم فى حالة تعفن داخل شقتهم.

وجرى نقل الجثث إلى "المشرحة"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها المكثفة لكشف غموض الحادث، بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة.

وبحسب صحيفة "الأهرام" تبين اختفاء زوجة الوالد القتيل، وعدم معرفة أحد من أهلها وجيرانها بمكانها.