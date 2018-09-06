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الرزاز: أعمال الشغب التي حدثت في جامعة آل البيت والفيصلية خطيرة ومسيئة

6
SEPTEMBER
2018
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قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ، إن ما حدث قبل أيام في جامعة آل البيت ومدرسة الفيصلية من تجاوز على القانون يعد أمرا خطيرا ومسيئا لمجتمعنا وقيمنا وللجامعات والمدارس.
 
وأضاف الرزاز، اليوم الأربعاء، أثناء جلسة مجلس الوزراء :" من يعتقد أن بإمكانه أن يمس بهيبة جامعاتنا ومدارسنا أو بهيبة الدولة دون رقيب أو حسيب فهو مخطئ "، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات في ظل دولة القانون وقال لن نتساهل مع أي جهة أو فرد  ينال من حرمة مؤسساتنا وسمعة بلدنا .
 
 
وأشار رئيس الوزراء الأردني الى أن وزاراتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، ستتخذان الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه التعدي على هيبة هذه المؤسسات التعليمية وحرمتها.
 
 
وأكد رئيس الوزراء الأردني التزام الحكومة بالحريات وحرية التعبير عن الرأي ولكن ضمن إطار القانون والمؤسسات، مضيفا أن حرية الاشخاص مصانة بموجب الدستور وتنتهي عند التعدي على حرية الاخرين أو على النفع العام أو المؤسسات.
روسيا اليوم
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