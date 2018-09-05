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"الخيانة وحدها لا تكفي".. الزوجة والعشيق يقتلان الزوج "النائم" لينعما بالحرام

5
SEPTEMBER
2018
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حياة زوجية عاشها المسكين "حسين" مع زوجته امتدت لأكثر من 8 سنوات، عاشا فيها أياما سعيدة وأخري لم تخلو من المشكلات كأي حياة زوجية، رزقهما الله بثلاثة أطفال، كانوا للزوج كل حياته، كل ما كان يفعله هو العمل بكل كد في ورشته لتصنيع الحقائب حتي يتمكن من توفير متطلبات أسرته البسيطة.


أما زوجته فقد رفعت رايتها البيضاء سريعا في وجهة مشكلاتها مع زوجها المتزايدة مؤخرا، قررت أن تنسي حياتها وأن تعيش لنفسها فقط، ألقت بنفسها في بحور "الفيسبوك"، ولم تقاوم أول سنارة ألقيت في طريقها، بل ابتلعت الطعم بكل رضا، وتعرفت علي صاحب ورشة خراطة، تطورت معرفتهما سريعا حتي وقعا سويا في بئر الرذيلة.

لم تتورع الزوجة أبدا عن أن تطعن زوجها يوميا بسكين الخيانة، وعلي فراشه وفي منزله، فقد سلمت لعشيقها نسخة من مفاتيح شقة الزوجية، ليزورها يوميا بعد انصراف زوجها لعمله، لم تعبأ أيضا بأطفالها الثلاثة الموجودين معها في البيت بينما تخون زوجها.

لم ترض الزوجة أبدا بحياتها بهذا الشكل، فيبدوا أن الخيانة لم تكن كافية لإرضاء شيطانها، فصارحت عشيقها أنها لا ترغب في أن تظل حياتها بهذا الشكل، وأن علاقتهما يجب أن تظهر للعلن، تحدثا عن طلبها الطلاق ومن ثم زواجهما، لكن تلك الحية رأت أن أولادها سيقفون عائقا، فهي رغم تفريطها في كل شىء لا تريد أن تفرط في أطفالها؛ تداول العشيقان عددا من الحلول في عجالة حتي وصلا إلي الحل.. الخلاص من الزوج نهائيا!

أعد العشيقان خطتهما، وفي يوم التنفيذ وصل الزوج المسكين إلي شقته، ودخل ليرقد في فراشه، حيثما أعدت زوجته فخها، تأكدت الزوجة من نوم ضيحتها واتصلت بعشيقها ليأتي وينفذ دوره من الخطة، اصطحب العشيق أحد أصدقائه "عاطل" ليساعده في مهمته، ودخلا الشقة بسهولة فهو يملك مفتاحها، دخل غرفة النوم وانقض علي ضحيته، ضربه بآلة حادة أفقدته الوعي تماما، وقيد يديه وقدميه وأغلق فمه بشريط لاصق، ثم انهال عليه بالطعن في أنحاء جسده حتي تأكد من أنه فارق الحياة.

لم تتوقف الخطة عند هذا الحد، فطبقا للاتفاق قام العشيق بتقييد الزوجة أيضا وأولادها الثلاثة، وبعثر محتويات الشقة حتي يبدوا الأمر وكأنها سرقة بالإكراه، غادر العشيق وصديقه وبقيت الزوجة لتمثل دورها الأخير، استغاثت وأطفالها بالجيران لنجدتها وبالفعل وصل بعض الجيران وأبلغوا الشرطة.

فور وصول رجال الأمن بدأت الزوجة في تمثيل دورها ببراعة بالغة، دموع التماسيح تنهمر علي وجنتيها، واحمرت عيناها من كثرة البكاء، فبدت وكأن قلبها يعتصره الحزن علي زوجها، وروت لرجال الشرطة أنها فوجئت وزوجها بثلاثة مجهولين يقتحمون الشقة محل سكنهم، وشلوا حركتها وتعدوا على زوجها بسلاح أبيض، مُحدثين إصابته التي أودت بحياته، واستولوا علي (مبلغ 50 ألف جنيه - بعض المشغولات الذهبية- شاشة تليفزيون- 4 هواتف محمولة) وفروا هاربين.

لم تدخل خدعة الزوجة علي رجال الأمن وتشكل فريق من رجال البحث الجنائي بالجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن الزوجة نفسها هي مرتكبة الواقعة بمساعدة عشيقها "صاحب ورشة خراطة، وصديقه العاطل، وألقي القبض عليها وعلي صديق عشيقها فيما ظل الأخير هاربا.
وأمام إسلام علوي، وكيل أول النيابة أقرت المتهمة بالتفاصيل المذكورة كاملة، لتأمر النيابة بحبسها، هي وصديق عشيقها، وأمرت بضبط وإحضار العشيق، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض علي المتهم الهارب في القضية.

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المصدر: الاهرام

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