السفير الإسرائيلي الجديد بالأردن في أولى تصريحاته: لم نعد مثل السابق!

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قال السفير الإسرائيلي الجديد في عمان في أول تصريح له بعد اعتماد أوراقه إن إسرائيل لم تعد كما في السابق دولة معزولة، مقرا في الوقت ذاته بأنها لم تنجح في حل جميع مشاكلها مع المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفير الإسرائيلي الجديد في الأردن أمير فايسبرود، وصل الأردن في مارس الماضي، وقد انتظر عدة أشهر إلى حين استكمال الإجراءات الدبلوماسية والترتيبات البروتوكولية الخاصة باعتماده في منصبه الجديد.

فايسبرود قال في أول تصريح له إن "إسرائيل لم تعد دولة معزولة في المنطقة كما كانت في السابق، لا نقول إننا نجحنا في حل كل مشاكلنا مع المنطقة، فمن الواضح أن هناك معارضين للسلام مع إسرائيل، ويدعون لمقاطعتها، وحظر التواصل معها، لكن هناك المزيد من الأردنيين باتوا يدركون أن إسرائيل شريك مهم وموثوق به أمام التحديات التي تواجه المملكة في الإقليم".

وواصل الدبلوماسي الإسرائيلي في هذا السياق قائلا:"إننا حتى لو لم نتفق على بعض القضايا الثنائية بين عمان وتل أبيب، لكن إسرائيل تعتبر شريكا حقيقيا وصادقا للأردن في ظل الواقع الصعب الذي تعيش المملكة في أجوائه، ومهمتنا اليوم أن نترجم هذا التعاون البناء على المستوى الرسمي، وننزل به إلى المستوى الشعبي والجماهيري بين الشعبين".

واختتم فايسبرود تصريحه بالقول: "ندرك أن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، وإنما من خلال عمل صعب لتحسين صورتنا أمام الأردنيين، لكنني أقدر هذه الفترة بالجيدة والطيبة، مع العلم أن مستوى التحريض ضد إسرائيل في وسائل الإعلام الأردنية لوحظ عليه تراجع ملموس، فالأردنيون منشغلون بقضاياهم الاقتصادية أكثر من الانشغال بإسرائيل".